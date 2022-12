Juventus | controlli al J Medical per Juan Cuadrado

(Di martedì 27 dicembre 2022) Latorna alla Continassa per l’ultima settimana di preparazione in vista della ripresa del campionato, e Massimiliano Allegri conta di recuperare qualche infortunato. Tra questi c’è, arrivato in mattinata al Jper effettuaresul suo status fisico dopo i fastidi avuti nel corso delle ultime settimane. SportFace.

