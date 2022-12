Juventus | arriva Giuntoli? Ecco cosa sta succedendo

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 27 dicembre 2022) La, nel nuovo organigramma societario, potrebbe avere; proviamo a capirestaintorno al direttore sportivo. AnsafotoUna situazione non semplice quella che sta vivendo la; a livello di campo, Allegri deve preparare l’inizio della seconda parte di stagione con l’obiettivo di rimontare il Napoli e cercare dire in fondo nelle coppe. Per quanto riguarda il discorso societario, invece, è chiaro come i bianconeri siano rimasti colpiti dal terremototo con la dimissioni dell’intero CDA e con l’inchiesta sulle plusvalenze. Lasta cercando di creare un nuovo organigramma societario in grado di sistemare il bilancio e tornare, sportivamente parlando, a dominare il calcio italiano. Impresa non ...