Juventus | approvato il bilancio | rosso di 238 milioni Respinta azione di responsabilità verso il management

(Di martedì 27 dicembre 2022) L’assemblea degli azionisti dellahail nuovochiuso al 30 giugno 2022. L’esercizio si è chiuso con undi oltre 238di euro. L’assemblea dei soci ha respinto l’dinei confronti delbianconero con riferimento all’indagine sui bilanci. Calcio e Finanza riporta il dettaglio deldella. “l’incremento della perdita dell’esercizio – pari a 12,5– è principalmente dovuto a minori ricavi per 37,3; tale calo è originato da minori diritti televisivi e proventi media per 64,8(soprattutto per effetto del minor numero di partite di Campionato e UEFA Champions League ...

RaiNews

L'assemblea degli azionisti della, riunita all'Allianz Stadium, hail bilancio 2021/2022, chiuso con una perdita di esercizio di oltre 238 milioni di euro. "Non è stata una decisione facile, mi sono sempre impegnato ...C'era anche Luciano Moggi all'assemblea degli azionisti della- l'ultima dell'era - Agnelli - che oggi a Torino hail travagliato bilancio 2021/2022 , chiuso con una perdita di esercizio di oltre 238 milioni di euro. L'ex direttore generale ... Juventus, approvato bilancio in rosso per 238 milioni. Agnelli: "Resto convinto del buon operato" Ieri annunciato il nuovo cda, dimezzato il numero dei membri. I vertici della società sono indagati per manipolazione del mercato e false comunicazioni sociali di aziende quotate ...L'assemblea degli azionisti della Juventus, riunita all'Allianz Stadium, ha approvato il bilancio 2021/2022, chiuso con una perdita di esercizio ...