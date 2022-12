Juventus | approvato il bilancio Il 18 gennaio il nuovo Cda

(Di martedì 27 dicembre 2022) Dopo quattro ore di seduta è statoall’unanimità il2021/22 della, chiuso con una perdita di esercizio di oltre 238 milioni di euro. Gli azionisti riuniti alloStadium hanno votato ilche è statoriveduto rispetto al progetto originario alla luce di quanto emerso nell’indagine della Procura di Torino ma i vertici del club ribadiscono la correttezza dell’operato. “Sono convinto che il consiglio di amministrazione abbia lavorato bene, lasaprà dimostrare in ogni sede le sue buone e legittime ragioni – ha affermato il presidente dimissionario, Andrea Agnelli – I rilievi sollevati nei nostri confronti non sono giustificati e su questo siamo confortati dal parere di professionisti ed esperti indipendenti, che hanno attestato la piena ...

Sky Tg24

Tornando alla assemblea degli azionisti dellahail bilancio di esercizio al 30 giugno 2022, chiuso con una perdita di 238,1 milioni, coperta mediante utilizzo della riserva da ...L'assemblea della'Laviene prima di tutto'. Andrea Agnelli si congeda così dal club bianconero, nel corso dell'assemblea che hai conti del club (238 milioni di rosso al 30 giugno 2022). Dopo 12 anni e ... Juve, approvato bilancio: perdita di oltre 238 mln. Agnelli: dimettermi scelta non facile TORINO (ITALPRESS) – Andrea Agnelli e il Cda hanno celebrato l’ultimo atto formale della loro gestione alla Juventus, mettendo fine a un ... relativo all’esercizio 2021-2022 e approvato dai soci in ...(Teleborsa) - Si muove in frazionale rialzo il titolo Juventus, che scambia in salita dell'1,21%. dopo aver viaggiato sulle montagne russe durante la seduta: le azioni del club bianco nero, infatti,..