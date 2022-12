Juve | titolo sulle montagne russe Moggi in assemblea | «Mai rubato niente a nessuno»

(Di martedì 27 dicembre 2022) Approvati i conti 2021/22 in rosso per 238 milioni. L'ex direttore generale parla ine consegna una chiavetta Usb ad Agnelli: «Lanon ha mai

Il titolo Juve sulle montagne russe, Moggi in assemblea: «Mai rubato niente a nessuno» Approvati i conti 2021/22 in rosso per 238 milioni. L'ex direttore generale parla in assemblea e consegna una chiavetta Usb ad Agnelli: «La Juve non ha mai rubato niente a nessuno» ...Alexis Mac Allister è stata sicuramente una delle rivelazione del Mondiale. L'Argentino, titolare dell'Argentina campione del mondo, ha visto le suo quotazioni schizzare ...