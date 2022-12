Juve | Moggi parla all' assemblea e consegna ad Agnelli chiavetta usb su Calciopoli

La Gazzetta dello Sport

L'ex direttore generale bianconero è uno dei piccoli azionisti del club. 'Abbiamo sempre vinto sul campo, mai rubato niente a nessuno. Forse hanno rubato qualcosa a ......azionisti della Juventus è tornato a parlare anche l'ex direttore sportivo bianconero Luciano. Lazio e Roma : 'L'epiteto più sentito è che lavince perché ruba, non è vero, laha ... Sorpresa, all'assemblea della Juve interviene anche Moggi: ecco cosa ha detto L'ex direttore generale bianconero è uno dei piccoli azionisti del club. "Abbiamo sempre vinto sul campo, mai rubato niente a nessuno. Forse hanno rubato qualcosa a noi" ...Si muove in frazionale rialzo il titolo Juventus, che scambia in salita dell'1,21%. dopo aver viaggiato sulle montagne russe durante la seduta: le azioni del club bianco nero, infatti, hanno… Leggi ...