Juve | Allegri blocca un giovane | in prestito solo se i titolari guariscono

La Gazzetta dello Sport

1 Alex Sandro, Bremer e Danilo sono tornati alla Continassa e, da oggi, riprendono gli allenamenti agli ordini di Massimiliano. I tre brasiliani della Juventus riprendono la preparazione, dopo i giorni di vacanza che hanno fatto seguito alla dolorosa eliminazione del Brasile durante i Mondiali in Qatar, sconfitta ...vorrebbe il rinnovo, ma se la richiesta del giocatore dovesse restare attorno ai 10 milioni, non se ne farà nulla. Milinkovic - Savic, intrigo- Lazio. Sempre restando a centrocampo, va ... Juve, la svolta del nuovo Cda: ecco cosa cambia per Allegri Alla ripresa delle fatiche dopo le festività natalizie, Allegri ha ritrovato anche i brasiliani Danilo ed Alex Sandro ...La Juventus e' tornata ad allenarsi al Training Center dopo i tre giorni di riposo concessi da Max Allegri in concomitanza delle festività natalizie.