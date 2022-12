Jonathan Rea | spirano i venti del ritiro sul nordirlandese?

(Di martedì 27 dicembre 2022) Dopo aver spadroneggiato in largo e in lungo sulla Superbike,Rea è a secco di titoli iridati da due stagioni. Nulla di assurdo, sia ben chiaro, ma i tifosi della SBK si erano così abituati a veder festeggiare il centauro di Kawasaki che, adesso, sembra essere un po’ strano. Il tempo passa per ile la leggenda di questa categoria a due ruote potrebbe, ben presto, salutare il Circus che ha dominato per tanti anni. Il suo accordo con la moto verde giapponese scadrà nel 2024 e nessuno è così certo che il campione firmerà un ulteriore prolungamento. Idi un, quindi, si fanno sempre più impetuosi? Le dichiarazioni diRea (Credit foto – pagina FacebookRea)Ecco cosa ha detto la leggenda della SBK ai microfoni di BikeSport News. ...

