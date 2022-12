Corriere della Sera

Il tycoon ha rivelato che ormai un centinaio di satelliti di Starlink coprono il cielo dell'assicurando le connessioni Internet, necessarie alla resistenza per comunicare superando la censura ...L'è una polveriera con proteste che vanno avanti da oltre 100 giorni , da quando gli agenti del regime hanno ucciso la 22enne Mahsa Amini per non aver indossato correttamente lo hijab. Negli ... Iran, Sara Khademolsharieh, un'altra sportiva che sfida il regime: gioca a scacchi senza velo Il ceo di SpaceX aveva annunciato che avrebbe chiesto un’esenzione dalle sanzioni contro l’Iran per fornire il servizio a banda larga satellitare Starlink ...Prima di lei, Elnaz Rekabi, l'atleta iraniana di arrampicata che aveva gareggiato senza hijab a Seul. Su Twitter: «Ci moltiplichiamo» ...