Iran | Raisi spietato | “Nessuna misericordia per chi protesta nel Paese” Onu | Ue e Italia ora prendano provvedimenti concreti

(Di martedì 27 dicembre 2022) E' arrivato il momento - per l'Onu e per tutte le democrazie, a cominciare dai Paesi Ue e dall'in particolare - di prendere non solo le distanze, ma anche d'interromprere contatti commerciali e relazioni con un regime che, come denunciò, il presidente Mattarella, "uccide i suoi figli" L'articolo proviene da Firenze Post.

Il presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi, ha annunciato che le autorità "non mostreranno alcuna misericordia nei confronti dei nemici" della nazione. Durante un evento per commemorare 200 militari iraniani non identificati uccisi durante gli otto anni di guerra tra Iraq e Iran, il presidente della Repubblica islamica ha dichiarato: "Non mostreremo misericordia ai nemici", riferendosi alle proteste antigovernative nel Paese. Secondo l'Hrana, 507 persone sono state uccise durante le proteste scaturite dalla morte di Mahsa Amini.