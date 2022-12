Iran | la campionessa di scacchi senza velo al mondiale in Kazakistan La protesta di Sara Khadim al-Sharia

Agenzia ANSA

La campionessa di scacchi iraniana Sara Khadim al-Sharia ha preso parte al Campionato mondiale 2022 in Kazakistan senza indossare l'hijab obbligatorio. L'immagine sta facendo il giro del web. Nonostante le pressioni e la repressione violenta del governo di Teheran personaggi dello sport e dell'arte continuano a protestare contro l'hijab.