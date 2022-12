Iran | campionessa scacchi sfida il regime | senza velo al mondiale in Kazakistan

(Di martedì 27 dicembre 2022) (Adnkronos) – In una nuovaaldei mullah, ladiiana, Sara Khadim al-Sharia, ha partecipato al Campionato2022 inindossare ilobbligatorio, al centro delle proteste che da mesi vanno avanti in. Lo rende noto il sitoInternational che pubblica anche una foto della giovane giocatricehijab. Il suo gesto conferma come, nonostante le pressioni del governo, personaggi dello sport e dell’arteiana continuino a mostrare, spesso in sedi internazionali, la loro solidarietà con le proteste, sottolinea ancora il sito che ricorda che Elnaz Rekabi è stata una delle prime atlete ad apparire ...

Agenzia ANSA

Leggi anchescacchi sfida il regime: senza velo al mondiale in Kazakistan, Raisi: "Nessuna pietà per chi protesta ed è ostile", polizia spara a posto di blocco: uccisa ...La repressione innon ferma il movimento di protesta che anzi guadagna una nuova protagonista: è Sara Khadim al - Sharia, ladi scacchi che ha sfidato gli ayatollah giocando ai Mondiali in Kazakhstan ... Campionessa di scacchi sfida l'Iran, senza velo al mondiale in Kazakistan Sara Khadim al-Sharia senza velo ai Mondiali in Kazakistan. Raisi insiste: ‘Pugno duro con chi manifesta. Non avremo nessuna pietà’ ...La Farnesina convoca l’ambasciatore di Teheran: «Situazione molto grave». Linea dura Raisi contro i constetatori: «Non avremo misericordia» ...