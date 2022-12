Iran | campionessa di scacchi senza velo al mondiale per sostenere le proteste Ong | “476 manifestanti uccisi da metà settembre”

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il mondo dello sportiano sfida ancora il governo di Teheran. Questa volta è ladiSara Khadim al–Sharia a esprimere solidarietà per iche da oltre 100 giorni sfilano e protestano nelle strade del suo Paese. Lo ha fatto partecipando al Campionato2022 in Kazakistanindossare l’hijab obbligatorio. Un gesto di sostegno all’insurrezione portata avanti, da più di tre mesi, dai suoi concittadini. Nonostante le pressioni e la repressione violenta del governo di Teheran, i personaggi dello sport e dell’arte continuano a protestare contro l’hijab. Ilislamico è diventato un simbolo da combattere dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne curda arrestata dalla polizia morale con l’accusa di averlo indossato male. Una delle ...

