Proteste dopo la morte di Mahsa Amini Alle proteste per la morte della giovane curda Mahsa Amini , si sono unite atlete sia in competizioni nazionali sia fuori dall'. Come nel caso di Niloufer ...Ladi scacchi iraniana Sara Khadim al - Sharia ha preso parte al Campionato mondiale 2022 in Kazakistan senza indossare l'hijab obbligatorio. Lo riportainternational che pubblica una ... Iran, campionessa di scacchi senza velo al mondiale in Kazakistan Sara Khadim al-Sharia ha preso parte al Campionato mondiale 2022 in Kazakistan senza indossare l'hijab obbligatorio. L'immagine sta facendo il giro del web ...Nonostante le pressioni e la repressione violenta del governo di Teheran personaggi dello sport e dell'arte continuano a protestare contro l'hijab ...