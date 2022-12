Iran | campionessa di scacchi senza velo al mondiale in Kazakistan | Tajani convoca ambasciatore

Agenzia ANSA

Proteste dopo la morte di Mahsa Amini Alle proteste per la morte della giovane curda Mahsa Amini , si sono unite atlete sia in competizioni nazionali sia fuori dall'. Come nel caso di Niloufer ...Il mondo dello sport iraniano sfida ancora il governo di Teheran. Questa volta è ladi scacchi Sara Khadim al - Sharia a esprimere solidarietà per i manifestanti che da ...situazione in... Iran: campionessa di scacchi senza velo al mondiale in Kazakistan La Farnesina convoca l’ambasciatore di Teheran: «Situazione molto grave». Linea dura Raisi contro i constetatori: «Non avremo misericordia» ...La campionessa di scacchi dell'Iran Sara Khadim al-Sharia ha preso parte al Campionato mondiale 2022 in Kazakistan senza indossare l'hijab obbligatorio. Lo riporta Iran international, che pubblica una ...