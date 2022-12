Inter | Inzaghi pensa già alla formazione anti-Napoli | le possibili scelte

(Di martedì 27 dicembre 2022) Dopo la lunga sosta per i Mondiali, terminati con la vittoria dell'Argentina ai calci di rigore contro la Francia, si avvicina il ritorno in campo della serie A. Il massimo campionato, fermo dallo scorso 13 novembre, riprenderà...

Calciomercato.com

... la società ha lanciato segnali rassicuranti: nessuno dei titolari nella squadra disarà ... 5 STELLE - I pezzi pregiati nella rosa dell'sono quelli con la valutazione più elevata sul ......45 di mercoledì 4 gennaio, di seguito andiamo a scoprire le possibili scelte dei due tecnici,e Spalletti.- Onana confermatissimo tra i pali, in difesa De Vrij favorito su Acerbi. ... Lautaro chiama Inzaghi: 'Sto bene e resto all'Inter' Giornata ricca di novità in casa Inter. Come riferisce Sky Sport ... Nel frattempo oggi Simone Inzaghi ha ritrovato in gruppo Danilo D’Ambrosio e Joaquin Correa mentre Stefan de Vrij si è allenato a ...Il Milan continua a programmare il suo futuro. Non solo rinnovi infatti, il club rossonero sta cercando anche nuovi rinforzi. Oltre ai nomi che continuano a circolare nelle ultime ore ovvero Ziyech e ...