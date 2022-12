Inter | ecco chi è in pole se parte Dumfries

(Di martedì 27 dicembre 2022) Nuove sirene inglesi e non solo per Denzel, nel mirino di Bayern Monaco, Chelsea e Manchester United. L'non prenderà...

La Gazzetta dello Sport

L'onda lunga del Mondiale potrebbe avere ripercussioni anche sull'imminente futuro e stravolgere i piani del mercato interista. Una specie di effetto domino, col risultato di rivoluzionare l'assetto ...: Lautaro può imitare Materazzi. Vuole farlo da subito. E ha intenzione di convincere Simone ... Cinque allenamenti veri per riprendersi l'. E per mostrare che il Mondiale era sì il piatto ... Inter, ecco il piano per gennaio: sprint per Thuram e Musah Dal web al teatro e ora in tv a 'Striscia la Notizia': i Sansoni ci raccontano quanto è cambiata la loro carriera e cosa li attende nel 2023.La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...