Insegnanti snobbati | le ansie salariali di una categoria in pericolo costante

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 27 dicembre 2022) Roma, 27 dic – Gliscolastici sonodalla società. Non che sia una sorpresa, ma è un elemento su cui riflettere ancora di più nel momento storico presente, per una professione che, se nei cosiddetti “posti fissi” ancora conserva una certa stabilità (per lo meno economica) poco lo è in termini di remunerazione e considerazione, senza contare i drammi del precariato per quanto riguarda i supplenti, come abbiamo pubblicato a riguardo., risorsa incredibile e sottovalutata della società Chi scrive ha avuto entrambi i genitoridi scuola superiore. Quindi conosce bene la depressione sociale che coinvolge gran parte degli appartenenti ad unacui lo Stato e la società non riconoscono molto, considerato il ruolo fondamentale che essi ricoprono per la ...