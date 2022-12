Influenza 2022 | Matteo Bassetti fa il punto della situazione | “È predominante sul Covid”

Il Post

Covid e"Se si confermerà questa crescita della mortalità dei positivi - dice Cislaghi ... 27 dicembre... seppure non in forma di pranzo 'comunitario', che, per prudenza vista la attuale situazione di ripresa della diffusione di virus (Covid e), abbiamo preferito rimandare in un momento ... A che punto è l’influenza stagionale Se da una parte i contagi da Covid in Italia continuano a calare, così come l'occupazione dei posti letto nelle terapie ...Quasi centomila siciliani hanno trascorso il Natale a letto per l’influenza o il Covid. Il picco dell’”australiana” sembra già raggiunto, ma si teme anche per il Covid, ed è già corsa al tampone, negl ...