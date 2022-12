India | cade dal terzo piano e muore deputato russo che criticò Putin “Depresso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il suo corpo è stato ritrovato senza sensi domenica sera in una pozza di sangue, caduto daldi un hotel di Rayagada, nello Statono dell’Odisha dove si trovava in vacanza. Le autoritàne hanno riferito così il rinvenimento di Pavel Antov, uomo d’affari e parlamentaredi Russia Unita, il partito del presidente. Era balzato agli onori delle cronache a giugno per avere criticato la guerra diin Ucraina. Le autoritàne hanno ipotizzato con i media che Antov, trovato senza sensi in una pozza di sangue, si sarebbe suicidato in preda alla depressione per la scomparsa, due giorni prima, “apparentemente per un attacco cardiaco”, dell’amico Vladimir Budanov, anche lui, che faceva parte del gruppo di quattro turisti ...