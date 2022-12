(Di martedì 27 dicembre 2022) Bergamo.Dopo due anni di stop per il Covid torna il servizio mensa per i più poveri voluto da don Fausto Resmini.

L'Eco di Bergamo

Controradio news -al pubblico oggi a Firenze, dopo lavori durati 20 mesi e costati circa ...alla linea 3.2.1 da piazza della Libertà a Bagno a Ripoli e alla linea 4 che collega la...Un'azione congiunta ed un grande lavoro di squadra tra Regione Piemonte, Fondazione XX Marzo 2006,appaltante S. C. R. Piemonte ed ovviamente il Comune di Sauze d'Oulx. Un intervento ... In stazione riapre il «Posto caldo» dove il cibo è incontro Bergamo. Dopo due anni di stop per il Covid torna il servizio mensa per i più poveri voluto da don Fausto Resmini. È stata inaugurata nella sera della Vigilia di Natale la mensa Posto Caldo - Don Faus ...Il bilancio del sindaco Gori: «Per la stazione parleremo con la Regione. Dopo le Regionali sarà importante ricucire relazioni politiche che abbiamo visto divergere. I prossimi cinque anni vanno riempi ...