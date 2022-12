In Bergamasca distribuiti bonus per oltre 15 milioni

(Di martedì 27 dicembre 2022) Carovita. Contributi extra a17 mila lavoratori perlopiù erogati sotto forma di servizi welfare detassati. Non solo grandi gruppi e banche, anche medie imprese.

MEI – Meeting degli Indipendenti

L'iniziativa interessa complessivamente circa 6.500 dipendenti del Gruppoin 19 Paesi, ... Kiko Milano , l'aziendadi cosmetica che ha ora oltre 1000 negozi ed è presente in 42 ...... e riguardava un contenzioso tra cittadini e consorzio di bonifica della Media Pianura, ... I 29.500 euro rimasti saranno oraai cittadini che hanno firmato il ricorso per un ... “Berenice” il nuovo singolo della band bergamasca Il Silenzio Delle ... Carovita. Contributi extra a oltre 17 mila lavoratori perlopiù erogati sotto forma di servizi welfare detassati. Non solo grandi gruppi e banche, anche medie imprese. Tu chiamale, se vuoi, erogazioni.Bergamo. Missione Calcutta Onlus ha consegnato nella mattinata di venerdì 16 dicembre al Comune di Bergamo 20 tonnellate di prodotti igienico-sanitari, donati da Colgate-Palmolive (Sezione di Anzio) e ...