TrevisoToday

Il locale sfitto o vuoto paga la Tari Un po' di chiarezza in più non avrebbe fatto: il ...qualche simpaticone ha inserito nella legge facendo così impennare il gettito fiscale di questa...Nella notte di Natale a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso , in molti hanno pensato al peggio. Monsignor Corrado Pizziolo , il vescovo del comune, avrebbe dovuto celebrare la messa di mezzanotte,... Imposta male la sveglia e si addormenta, Vescovo salta la messa di Natale Nella notte di Natale a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, in molti hanno pensato al peggio. Monsignor Corrado Pizziolo, il vescovo del comune, avrebbe dovuto celebrare la messa di mezzanotte,.