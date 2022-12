Il vescovo sbaglia a mettere la sveglia | salta la messa di Natale

Sky Tg24

Il, in chiusura della celebrazione, ha chiesto "scusa" spiegando che "la messa era alle 24 e alle 21 avevo finito mangiare e ho messo la sveglia ma, invece di metterla alle 22.50, l'ho messa ...Il, in chiusura della celebrazione, ha chiesto "scusa" spiegando che "la messa era alle 24 e alle 21 avevo finito mangiare e ho messo la sveglia ma, invece di metterla alle 22.50, l'ho messa ... Natale, vescovo sbaglia l'ora della sveglia: salta messa di mezzanotte La sveglia, programmata male, non ha suonato e così il vescovo non ha celebrato la messa di mezzanotte. A raccontare l'imprevisto è stato lo stesso vescovo di Vittorio Veneto (Treviso) mons. Corrado P ...La sera di Natale il Vescovo di Vittorio Veneto, monsignor Corrado Pizziolo, sbaglia sveglia, continua a dormire e salta la messa della vigilia.