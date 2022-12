Il trojan svuota conti bancari attivo anche in Italia

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 27 dicembre 2022) Si chiama Godfather ed è unche raccoglie le credenziali deicorrenti e gli accessi ai principali servizi di crypto exchange. Tra le altre, sono state prese di mira dodici applicazionine e altrettante bdel nostro paese. Per capire la pericolosità delGodfather e – soprattutto – quando prestare attenzione e come difendersi, cerchiamo di riassumere i risultati delle ricerche dell’agenzia per la cybersicurezza Group-IB, che lo ha analizzato.su Android, può arrivare a rubare i fondi daie dai wallet di criptovalute. In termini numerici, si contano dodici aziende colpite che hanno sede in, quarantanove con sede negli Stati Uniti e altri provider sparsi per il mondo in paesi quali ...