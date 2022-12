il super regalo di Georgina a Cristiano Ronaldo per Natale | una Rolls Royce cabrio da 350mila euro

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il– per pochi – è targatoRodriguez. La moglie diha regalato pera suo marito unadecapottabile, modello Dawn, con tanto di fiocco rosso (del valore di circa). Rodriguez ha pubblicato sui propri social il video della sorpresa al calciatore portoghese. In passato, per i compleanni del marito, gli aveva fatto trovare una Cadillac Escalade e una Mercedes Brabus classe G (600mila). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

