Il Senato è al lavoro sulla legge di bilancio | domani il voto

(Di martedì 27 dicembre 2022) Lo scorso sabato la Camera dei deputati ha approvato ladiche ora dovrà essere approvata anche dal. L’inizio dei lavori alperò è slittato di qualche ora perché manca la relazione tecnica di passaggio del provvedimento dalla Camera al. La commissione era stata inizialmente convocata alle 13 e infatti alle 14 la seduta per discutere della manovra è stata aperta e subito dopo sospesa. Riprenderà alle 16:30 come stabilito dai capigruppo. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani al termine della riunione con i capigruppo delcalendarizzazione dei lavorimanovra ha detto che «c’è la calendarizzazione nella giornata die verosimilmente intorno alle 19-20 inizierà ...

neXt Quotidiano

... siedono il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quelli di Camera e, Lorenzo ... Gennaro Sangiuliano, quello della difesa, Guido Crosetto ed il sottosegretario al, Claudio ...La legge di bilancio ha incassato il via libera della Camera e passa alper l'ok definitivo. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, al termine ... Inoltre nel pacchetto... Il Senato deve votare la legge di bilancio | NextQuotidiano Il Senato deve votare la legge di bilancio. Oggi iniziano i lavori sulla manovra che si concluderanno domani con il voto ...Roma, 27 dic. (Adnkronos) - Su proposta del presidente del Senato, Ignazio La Russa, l'Aula ha osservato un minuto di silenzio per ricordare Franco Frattini, Elena Gianini Belotti e gli ex ...