Il regalo di Georgina che conquista Ronaldo | sotto l' albero un' auto super lussuosa Ecco quanto vale

Corriere dello Sport

Unda nababbo quello cheRodriguez ha donato a Ronaldo per Natale: Rolls Royce Dawn 2022, il cui valore si aggira attorno ai 330 mila euro Super felice Cr7 ha voluto condividere sui ...Quanto costa ildi Natale fatto daa Ronaldo Per quanto riguarda la Rolls Royce ricevuta da Ronaldo, si tratta di un modello Dawn , uno dei più noti che a marzo 2022 è diventato ... Il regalo esagerato di Georgina a Ronaldo per Natale: ecco quanto vale l'auto super lussuosa Un regalo da nababbo quello che Georgina Rodriguez ha donato a Ronaldo per Natale: Rolls Royce Dawn 2022, il cui valore si aggira attorno ai 330 ...Natale esagerato per Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo. Ed ecco il regalo da 400mila per il campione, collezionatore di auto di lusso. Deluso per il fallimento ai Mondiali, Cr7 può consolarsi cos ...