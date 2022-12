Il prodotto | tutto italiano | che all’estero sta spopolando | giro d’affari d’oro

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il made in Italy conquista ancora una volta i consumatori stranieri:c’è un, in particolare, che tra tutti staquest’anno, con unda record. Stiamo parlando del panettone che, nell’ultimo decennio, ha oltrepassato i confini italiani e si è guadagnato un posto dirispetto nel mercato globale. Tutti pazzi per il panettone: quanto vale ilLa Confederazione Pasticceri Italiani (Conpait) stima che quest’anno la produzione e vendita di panettoni italiani sarà pari a circa 650 milioni di euro, con un aumento di interesse nei confronti dei prodotti artigianali rispetto a quelli industriali (+10%). La posta in gioco, come è facile intuire, è ...

