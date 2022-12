Il Presidente del Senato La Russa arriva ai funerali di Frattini alla Basilica dei Santi Apostoli

ilmessaggero.it

... i costi di rifinanziamentodebito per questi governi potrebbero rivelarsi sempre più ... Tra l'altro, viene fatto notare che " ilBiden ha mantenuto i dazi implementati dal suo ...Sul tema ha scritto su Weibo il Vicedi Realme senza svelare nulla di preciso, data a ... il 5 gennaio - e sembra chiaro dalle paroleVP - verrà fuori solo la nuova tecnologia di ... Franco Frattini, morto a 65 anni il presidente del Consiglio di Stato ed ex ministro nei governi Berlusconi. M Roma, 27 dic. (askanews) - L'ultimo saluto al presidente del consiglio di Stato, Franco Frattini, nella chiesa dei Santi dodici ...A firma Medvedev, sempre ieri, è stato inoltre pubblicato un articolo in cui l’ex presidente ed ex premier ribadisce gli obiettivi russi in Ucraina, a cominciare da un cambio di regime a Kiev. Numero ...