Il presidente Biden dichiara l’emergenza per la bufera nello Stato di New York

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ildegli Stati Uniti, Joe, ha firmato questa notte lazione di emergenza per lodi New, il più colpito dallae tempesta artica Elliot, in modo da facilitare gli aiuti federali. Ne ha dato notizia la Casa Bianca con un comunicato. Almeno 50 morti, oltre 200.000 persone senza corrente né riscaldamento e città devastate come “zone di guerra”. È pesantissimo il bilancio della tempesta del secolo, lo ‘snowmaggedon’ che si sta abbattendo in questi giorni su tutti gli Stati Uniti, dai Grandi Laghi al confine con il Canada fino all’estremità sud del Rio Grande, alla frontiera tra Texas e Messico, dove il maltempo sta rendendo ancora più drammatica la situazione di migliaia di migranti in cerca di rifugio. Buffalo e lo...