Il papà di Antonella festeggia il televoto | l’ex fidanzato lo attacca | “Fallimento genitoriale | pagliaccio”

Leggi su biccy

(Di martedì 27 dicembre 2022) IldiFiordelisi è senza dubbio uno degli attori non protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Questa notte, ad esempio, ha pubblicato su Instagram una serie di storie in cui ha gioito per il trionfo aldi sua figlia, eletta come preferita del pubblico col 45% delle preferenze. Ungià finito al centro delle polemiche.truccato e bot? Esplode il caso dietro alche ha visto trionfareFiordelisi come preferita https://t.co/McOMQ1kZJw #GFVip #TRUCCATO — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 27, 2022 Nel farlo, come già scritto, ha realizzato una serie di storie su Instagram dove se la prende più o meno con vari personaggi. In una storia ha scritto “Tavassone K.O.” ironizzando ...