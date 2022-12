Il nuovo punto di riferimento mondiale del Wellness

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 dicembre 2022) Fiuggi è una delle più importanti e antiche stazioni termali d'Europa, a pochi chilometri da Roma, al centro di un territorio ricco di bellezze naturali, storiche e artistiche e luogo di eccellenze gastronomiche. Qui sorge : Palazzo Fiuggi. Il nome è stato scelto per rendere omaggio all'acqua che nasce dalle sorgenti naturali della regione, celebrata per i suoi poteri curativi fin dall'inizio del XIV secolo. Il palazzo, che risale al 1913, è stato riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo "meritevole di tutela e conservazione per lo stile Liberty che gli dona un particolare pregio architettonico". Aperto a maggio 2021, dopo un sapiente restauro, è diventata una delle medical spa più ambite al mondo grazie ad un concept medico che si avvale di un approccio scientifico applicato a nuovi modelli di benessere, salute e longevità che si basano sui ...