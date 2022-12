Il Napoli voleva Beto | erano pronti 40 milioni | il retroscena

Leggi su napolipiu

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ilacquistaredell’Udinese per sostituire Victor Osimhen, il club azzurro aveva40di euro. Ildi calciomercato viene indicato da Gazzetta dello Sport che annuncia anche una trattativa per il rinnovo di Osimhen. Sul calciatore ci sono sempre pressioni dalla Premier League, ma al momento ilnon ha alcuna intenzione di cederlo, anche perché lo valuta oltre 100di euro. Calciomercato:ideaEcco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Giuntoli si era già mosso quando Mendes aveva avviato i lavori per portare Osimhen al Manchester United in cambio di Cristiano Ronaldo.resta nei radar campani per un innamoramento di lunga data. La ...