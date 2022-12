Il Napoli segue Giorgi Kvernadze | alla scoperta del “nuovo Kvaratskhelia”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 27 dicembre 2022)– Il calciomercato di gennaio è sempre più vicino, ma ilha già definito l’affare che porterà in azzurro Bartosz Bereszynski, mentreSampdoria andrà in prestito secco per sei mesi il classe 2000 Alessandro Zanoli. Un’operazione che darà a Spalletti una valida alternativa a capitano Giovanni Di Lorenzo, sempre in campo in questa stagione e mai a riposo. Tutto definito in anticipo in modo da potersi concentrare sul campionato: non ci saranno altre operazioni in entrata e con molte probabilità non ci saranno nemmeno cessioni, eccezion fatta per Demme, con il futuro ancora in bilico. Ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e la sua area scouting non resteranno di certo fermi e continueranno a cercare nuovi talenti per il futuro in giro per l’Europa....