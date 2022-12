Il Napoli è pronto al tour de force

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il Corriere dello Sport parla deldeche attende ila gennaio, ecco cosa riporta il quotidiano: "Blocco granitico di incontri racchiusi nello spazio di 17 giorni, dal 4 al 21 gennaio (nell’ordine: Inter, Samp, Juve, Cremonese di Coppa, e Salernitana). Dunque la ripresa, coi nazionali rientrati (ovvero Lozano, Anguissa, Olivera, Zielinski e Kim), Rrahmani continuerà a figurare fra gli osservati speciali in virtù della prolungata assenza dal campo. Kvaratskhelia, reduce da problemi alla schiena, avrà tutto il tempo per ritrovare brillantezza e furore mostrati solo a sprazzi nelle ultime uscite”.

