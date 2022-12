Il M5S nel Lazio senza il Pd Il «Campo Largo» muore prima di un treno ad alta velocità

Leggi su panorama

(Di martedì 27 dicembre 2022) Tra Milano e Roma ci sono circa 600 km. Meglio non farli in auto; comodi treni adin meno di tre ore vi porteranno da Centrale a Termini, più o meno il tempo che ci si mette se si sceglie l’aereo per arrivare dal centro di una città al centro dell’altra. Insomma, ci sono persone che come dei pendolari in una giornata partono dalla capitale per lavorare al nord o viceversa. Città unite quindi dagli affari, dai trasporti, dalla storia. Ma divisa dalla Politica.Perché quello che va bene a Milano non funziona nella capitale.Di cosa stiamo Parlando? Del «» già defuntodelle politiche 2022, rispolverato subito dopo ed affondato del tutto ai piedi del Cupolone. Giuseppe Conte infatti oggi ha annunciato la candidatura ufficiale del Movimento 5 Stelle per le prossime regionali nel ...