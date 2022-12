Il M5S candida Donatella Bianchi alla presidenza del Lazio

Leggi su agi

(Di martedì 27 dicembre 2022) AGI - È, 59enne ex presidente del WWf Italia, lata ufficiale del Movimento 5 Stelledella Regione. Sarà lei, che su Rai1 conduce il programma Linea Blu, a sfidare Alessio D'Amato, per il centrosinistra, e Francesco Rocca, per la destra. Ad annunciarlo, in una intervista all'Avvenire, è l'ex premier Giuseppe Conte: "incarna perfettamente i valori del Movimento, rappresenta al meglio il nostro programma politico, sociale ed ambientale ed è un nome condiviso con le altre forze politiche, sociali e civiche con cui stiamo condividendo il percorso, a partire da Coordinamento 2050". Conte spiega anche perché il Movimento non appoggerà D'Amato, a differenza di quello che accadrà in Lombardia ...