Il gelo negli Usa e le temperature miti sul Mediterraneo conseguenza del jet stream | la spiegazione del climatologo

(Di martedì 27 dicembre 2022) A pensare all’afa della scorsa estate, agli incendi e alla siccità feroce non si fa fatica a pensare che il 2022 sia stato per l’Italia, ma chissà per quanti altri paesi dell’emisfero boreale, il più caldo di sempre dal 1800. Il confronto con i mesi tradizionalmente più freschi non cambiano il quadro generale. Infatti il termometro di dicembre segnain linea con il trend dei primi 11 mesi dell’anno, già evidenziata dall’istituto Cnr-Isac. Il ragionamento sui dati arriva dalBernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr. Secondo lo scienziato il primato del 2022 riguarda sia lemassime che quelle medie. Per le minime, invece, l’anno record è stato il 2018 che è il secondo anno più caldo di sempre dopo il 2022. Nel mondo, invece, è stato il 2016 l’anno più caldo a livello mondiale, precedendo il ...

Virgilio Notizie

Nel caso specifico l'intensità del jet - stream può essere stata influenzata, a sua volta, dai cambiamenti climatici, determinando temperature molto basse sia nel caso delStati Uniti che ...Il caldo record registrato anche in queste festività in Italia ha analogie con ilche in ... determinando temperature molto basse comeUsa, e temperature molto miti come nel bacino del ... Usa, maltempo e tempesta di gelo: sale a 28 il numero di morti con freddo record a New York e voli cancellati Proprio gli incidenti stradali infatti hanno fatto registrare il numero maggiore di vittime, con strade gelate, innevate e pericolose. Paralizzato anche il traffico aereo, con più di quindicimila voli ...Il 2022 si sta per confermare come l'anno più caldo di sempre dal 1800 per l'Italia. Le temperature di dicembre sono infatti in linea con la tendenza dei primi 11 mesi dell'anno, già evidenziata dall' ...