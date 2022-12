Il figlio di Salvini rapinato in strada da tre nordafricani Il leader della Lega | “A Milano capita a tanti”

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ildiciannovenne di Matteo, Federico, è stato minacciato con un coccio di bottiglia edel cellulare da tre. La rapina è avvenuta venerdì scorso, in via Palma a, unasemicentrale vicino a una fermatametro e al Pio Albergo Trivulzio, nella zona ovestcittà. La rapina all’ora di cena del 23 dicembre al centro diErano passate le 20, ora di cena nella sera dell’antivigilia di Natale, quando i due uomini immigrati si sono avvicinati a Federico che stava camminando e lo hannodel telefono per poi scappare. Ildinon ha potuto dare l’allarme perché non aveva più il telefono con sé. Quindi è ...

Corriere Milano

Quattro secondini intossicati dopo che altri detenuti hanno dato fuoco ai materassi • Ildiè stato rapinato. Tre nordafricani gli hanno rubato il cellulare • Nel nuovo Cda ...... il ministro per le Infrastrutture e vicepremier Matteo. Federico, studente di fisica all'... Dall'altra parte ancora mio. Mamma, sono tornato sotto casa di papà, mi hanno rubato il ... Rapinato il figlio di Matteo Salvini: minacciato con una bottiglia. Il ministro: «A Milano capita a tanti» "Fortunatamente non si è fatto male nessuno", ha aggiunto il leader del Carroccio "È capitato a lui come, purtroppo, capita a tanti a Milano", ha commentato il vicepremier, come riferiscono fonti dell ...