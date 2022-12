Il Covid ha ucciso più di 16 milioni di persone nel mondo

Leggi su panorama

(Di martedì 27 dicembre 2022) È tempo di chiedersi quale sia stato il reale impatto della pandemia di-19. Il migliore modo di rispondere a questa domanda è quantificare il numero di morti negli anni 2020 e 2021. Solo allora si potrà darle il giusto posto tra quelli che sono stati i flagelli dell’umanità e, cosa più importante, valutare le strategie di contenimento messe in atto da diversi governi in differenti contesti sociali ed economici. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato mandato a un gruppo di ricercatori guidati dallo statistico e demografo William Msemburi di compilare e divulgare una statistica della mortalità da-19 a partire da Gennaio 2020 fino a Dicembre 2021. Ne è risultato uno studio, appena pubblicati sulla rivista Nature, che mirava a calcolare l’eccesso di mortalità, definito come la differenza tra il numero delle morti in un certo periodo e ...