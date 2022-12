Globalist.it

Ucraina, ilnazionale disi è rifiutato di rimuovere dal proprio nome quello del compositore russo Pëtr Cajkovskij. Lo ha annunciato il ministro della Cultura e della politica dell'informazione ...E' interprete al Bolshoi dinella parte di Sabucowa nell'Opera "Zarskaya Nevesta" di Rimsky ... Du Zhenyu si è diplomato adi Milano sotto la guida del Maestro Michele Porcelli. ... Il conservatorio di Kiev non rimuove il nome di Cajkovskij, il ministro alla Cultura: “Siamo delusi” Ucraina, l'Accademia musicale nazionale ucraina su Facebook ha fatto sapere di non aver inserito la questione del nome nell'elenco di temi discussi nell'incontro di lunedì 26 dicembre.di Marta Serafini, inviata a Kiev, e Redazione Online Le notizie di gioved 22 dicembre, in diretta. Mosca Lo sforzo dell'Armata concentrato nella regione del Donetsk. Zelensky ritorna a Kiev da Washin ...