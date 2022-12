Il caso dell’agente russo in Germania preoccupa gli 007 occidentali

Leggi su formiche

(Di martedì 27 dicembre 2022) Le agenzie d’intelligence dei Paesi alleati e partner dellasono in questi giorni alle prese con le implicazioni deldi Carsten L., il funzionario del Servizio federale di intelligence (Bundesnachrichtendienst, l’agenzia di intelligence esterna) arrestato mercoledì scorso a Berlino con l’accusa di alto tradimento per la presunta trasmissione di segreti di Stato alla Russia. Sarebbe stato ricattato, secondo le ultime notizie di stampa, e avrebbe passato informazioni anche riguardanti la guerra in Ucraina. Al momento, non è noto quali informazioni l’agente abbia trasmesso a Mosca né si sa nulla sui suoi referenti russi in. Potrebbe trattarsi di agenti del Servizio informazioni internazionale (Svr), l’agenzia di intelligence esterna della Russia. Che cosa sapeva? Che cosa ha passato a Mosca? Domande a cui è di ...