Il 2022 grigio dell’Unione europea e i limiti evidenti del Trattato di Lisbona

(Di martedì 27 dicembre 2022) Si conclude il, l’anno della guerra scatenata dalla Federazione Russa violando le frontiere dell’Ucraina insieme alla vita di centinaia di migliaia di persone e a quella delle città e delle campagne, una guerra mille volte più drammatica e devastante rispetto alla tante guerre che insanguinano il mondo perché essa ha assunto le caratteristiche di un conflitto che ha coinvolto praticamente tutti i paesi del pianeta in una dimensione bellica che è stata vicina – e lo sarà ancora – a una deflagrazione mondiale. Mentre assistevamo passivamente agli effetti dell’aggressione russa all’Ucraina non si è interrotta tuttavia la catena delle vittime fra i migranti che fuggono da altre regioni del mondo dove si muore per scontri armati (laddove le armi provengono in larga parte dai paesi ricchi), per fame, per l’espropriazione delle terre e per disastro ambientali. A ...