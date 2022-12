I Santi di Martedì 27 Dicembre 2022

(Di martedì 27 dicembre 2022) San GIOVANNI Apostolo ed evangelista – Festa Betsaida Iulia, I secolo – Efeso, 104 ca.L’autore del quarto Vangelo e dell’Apocalisse, figlio di Zebedeo e fratello di Giacomo maggiore, venne considerato dal Sinedrio un «incolto». In realtà i suoi scritti sono una vetta della teologia cristiana. La sua propensione più alla contemplazione che all’azione non deve farlo credere, però, una figura “eterea”. Si pensi al soprannome con cui Gesù – di cui fu discepolo tra i Dodici – chiamò lui e il fratello: «figli del tuono». Lui si definisce…www.ebeati.it/dettaglio/22100TEODORO E TEOFANE Grapti www.ebeati.it/dettaglio/83290 Santa FABIOLA DI ROMA Matrona romana m. 399Nel Sabato santo di un anno imprecisato Fabiola si presenta, vestita con tela di sacco, nella basilica di San Giovanni in Laterano, chiedendo di essere ...

Adnkronos

... 2 (venerdì) " 3 (sabato) " 4 (domenica) Ferragosto: 12 (sabato) " 13 (domenica) " 14 (lunedì) " 15 () Tutti ie festa dei defunti: 1 (mercoledì) " 2 (giovedì) " 3 (venerdì) " 4 (sabato) ...27 dicembre il Comune di Magliano in Toscana, per il cartellone natalizio 'Paesi in Musica', ... in piazza Solti, il 29 dicembre Arabba (Bl), nella chiesa deiPietro e Paolo, il 30 ... Frattini, martedì funerali di stato a Roma