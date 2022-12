I Sansoni a ‘Striscia la Notizia’ | «Il nostro obiettivo è sempre far ridere»

Leggi su funweek

(Di martedì 27 dicembre 2022) Come tanti, hanno iniziato sul web conquistando in poco tempo con la loro comicità un largo pubblico. Il 2022 ha tuttavia regalato ail’approdo in tv, grazie all’invito di Antonio Ricci a partecipare a Striscia la Notizia. E così, Fabrizio e Federico Sansone – che già avevano avuto modo di sperimentare con il teatro – hanno aggiunto un nuovo tassello alla propria carriera. «Galeotto è stato un giorno di settembre in cui stavamo rielaborando altre strategie per l’anno che stava arrivando. – ci raccontano – Uno dei nostri obiettivi è, ad esempio, il secondo spettacolo. Siamo nati nel 2018 quindi si può dire che abbiamo fatto passi da gigante, dalla nostra cameretta fino a Striscia. Uno pensa Chissà che background, che grande esperienza!. In realtà siamo due figli di operai che si sono fatti da soli e che hanno bisogno di tempo. Il pubblico forse non sa che ...