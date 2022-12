I nuovi smartphone Xiaomi 13 sono ufficiali | presto il lancio internazionale

(Di martedì 27 dicembre 2022) La serie13 sta arrivando: dopo un primo rinvio causato probabilmente dalla carenza di chip, la presentazione in oriente è avvenuta l’11 dicembre 2022. I protagonisti sul palcostati13 e13 Pro, iflagship della casa che, a inizio 2023, arriveranno anche in Europa e in Italia. Vediamo quindi tutto ciò che c’è da sapere su13 e13 Pro.13 e13 Pro: le specifiche tecniche Il cuore di13 e13 Pro è principalmente lo stesso: le indiscrezioni ci avevano visto giusto dato che si tratta della nuova punta di diamante di casa Qualcomm, ossia lo Snapdragon 8 Gen 2. Al fianco del SoC cimemorie ...

