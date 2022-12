Hanno provocato danni permanenti a un neonato | famiglia chiede 2 milioni di euro

Fanpage.it

... nel primo semestre 2022 in Puglia sono avvenuti 4.507 incidenti stradali con lesione di cui 87 mortali (con 7 plurimortali) cheil decesso di 96 persone e il ferimento di altre circa ......un corto circuito ad un quadro elettrico hala fuoriuscita di fumo e un blackout generale nel quartiere genovese di Sampierdarena. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che... I dieci peggiori disastri climatici del 2022 hanno causato 2.400 morti ... Avrebbero provocato dai danni irreversibili ad un neonato a causa di errori durante il parto e, successivamente, con le cure prestate: la famiglia chiede oltre 2 milioni di euro di risarcimento ...Il giovane in fuga ha attraversato un incrocio senza rispettare la precedenza centrando in pieno un'auto che in quel momento stava attraversando l'incroci ...