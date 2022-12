Guglielmo Mariotto | “Selvaggia Lucarelli ha la fissa del complotto | vive molto sui social”

Leggi su tpi

(Di martedì 27 dicembre 2022) Gli scontri tra i giudici di Ballando con le stelle sono soltanto parte della “scena”, rientrano nella “narrativa del programma”, che ha come obiettivo ultimo “intrattenere le persone”. “E mai come in questa occasione lo abbiamo fatto, al punto tale da dividere l’Italia in due come se si trattasse di una partita di calcio”, dice uno dei giudici,, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. L’ultima edizione del popolare show televisivo si è chiusa venerdì con ascolti da record (quasi 4 milioni di spettatori, 30% di share) e non poche polemiche. “I commenti, per la furia della gente. Andavo al bar e ognuno diceva la sua, mancava solo il mio cane…” dice, che in più di una occasione si è scontrato condurante le riprese. Come quella volta in cui la ...