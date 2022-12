Guendalina Tavassi urla al televoto truccato a favore di Antonella. Anche l’ex della Fiordelisi attacca il padre

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 27 dicembre 2022) Da ore sui social, è esploso il caso. Visto quello che è successo nell’ultima settimana sui social, in particolare su Twitter dove sono diventati di tendenza hashtag come #fuori, nessuno si aspettava che lasarebbe diventata la preferitasettimana. E invece, clamorosamente,habattuto Oriana, che era invece in testa in ogni sondaggio sui social ( oltre ad avere l’esercito di fan spagnoli dalla sua parte). La stessa Giulia Salemi ieri sera in diretta al Grande Fratello VIP 7 ha fatto notare che è stato un risultato inatteso e che il popolo del web era parecchio sconvolto dall’esito delper il preferitosettimana. Il buon Signorini ha subito fatto notare che il pubblico che vota non corrisponde al pubblico che ...